Prezent na urodziny sprawiła sobie sama. Anita Włodarczyk najlepsza w Bańskiej Bystrzycy

Inne

Anita Włodarczyk, obchodząca w piątek (8 sierpnia) czterdzieste urodziny, wygrała konkurs rzutu młotem podczas mityngu rangi World Athletics Continental Tour Bronze w Bańskiej Bystrzycy. Zwycięstwo zapewniła sobie w ostatniej próbie, uzyskując wynik 70,94 m.

Fot. Cyfrasport
Anita Włodarczyk wygrała konkurs rzutu młotem podczas mityngu w Bańskiej Bystrzycy

Wynik Włodarczyk, trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej, jest rekordem świata masters w jej kategorii wiekowej.

 

W biegu na 400 metrów przez płotki Anna Gryc zajęła drugie miejsce, poprawiając swój rekord życiowy - jej czas to 55,05. Jak poinformowano na stronie PZLA, to piąty rezultat w historii polskiej lekkiej atletyki.

 

Również druga była w biegu na 800 metrów Angelika Sarna. Czasem 1:59.19 poprawiła rekord życiowy i podobnie jak Gryc zdobyła sporo punktów w rankingu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu w Tokio.

RI, PAP
