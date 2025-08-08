Porażka byłej liderki rankingu WTA. Legenda odpadła w pierwszej rundzie

Williams poprzednio wystąpiła w lipcu na WTA w Waszyngtonie. Tam doszła do drugiej rundy gdzie odpadła z Polką Magdaleną Fręch. 45-latka podczas wspomnianego turnieju otrzymała dziką kartę do rozgrywek w Cincinnati.

Niestety dla Amerykanki po wyrównanym meczu odpadła z zajmującą 44. miejsce w rankingu Hiszpanką Jessicą Bouzas 4:6, 4:6. 22-latka w zeszłym tygodniu pierwszy raz w życiu osiągnęła ćwierćfinał "tysięcznika" na WTA w Montrealu.

Była liderka rankingu rok temu przeszła poważną operacje macicy, po której musiała zrobić dłuższą przerwę od tenisa. Amerykanka obecnie przygotowuje się do turnieju mixtowego, który poprzedza wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku, do którego dostała już dziką kartę. Zagra tam w parze z Reillym Opelką.

KJ, Polsat Sport