Betclic 1. Liga: Śląsk Wrocław - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica czyli pojedynek świeżo upieczonego spadkowicza z Ekstraklasy z ostatnią drużyną w tabeli Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Miedź Legnica na Polsatsport.pl.

Wrocławianie nie weszli w nowy sezon tak, jak każdy by oczekiwał. "Wojskowi" w pierwszych trzech meczach zdobyli zaledwie cztery punkty.

Drużyna z Wrocławia liczy w tym sezonie na powrót do elity, natomiast Miedziowi będą walczyć o swoje pierwsze punkty w tym sezonie.

 

Kto wyjdzie zwycięsko w tym meczu? Dowiemy się już o 20:30. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Miedź Legnica na Polsatsport.pl

KJ, Polsat Sport
