Wrocławianie nie weszli w nowy sezon tak, jak każdy by oczekiwał. "Wojskowi" w pierwszych trzech meczach zdobyli zaledwie cztery punkty.

Drużyna z Wrocławia liczy w tym sezonie na powrót do elity, natomiast Miedziowi będą walczyć o swoje pierwsze punkty w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

Kto wyjdzie zwycięsko w tym meczu? Dowiemy się już o 20:30.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Miedź Legnica na Polsatsport.pl

KJ, Polsat Sport