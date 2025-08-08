Betclic 1. Liga: Śląsk Wrocław - Miedź Legnica. Relacja live i wynik na żywo
Śląsk Wrocław - Miedź Legnica czyli pojedynek świeżo upieczonego spadkowicza z Ekstraklasy z ostatnią drużyną w tabeli Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Miedź Legnica na Polsatsport.pl.
Wrocławianie nie weszli w nowy sezon tak, jak każdy by oczekiwał. "Wojskowi" w pierwszych trzech meczach zdobyli zaledwie cztery punkty.
Drużyna z Wrocławia liczy w tym sezonie na powrót do elity, natomiast Miedziowi będą walczyć o swoje pierwsze punkty w tym sezonie.
ZOBACZ TAKŻE: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)
Kto wyjdzie zwycięsko w tym meczu? Dowiemy się już o 20:30.
Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Miedź Legnica na Polsatsport.plPrzejdź na Polsatsport.pl