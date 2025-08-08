Smocze łodzie - maraton na The World Games 2025. Kliknij i oglądaj
W Chengdu rozpoczęły się 12. The World Games - światowe igrzyska w sportach nieolimpijskich. W gronie uczestników nie brakuje Biało-Czerwonych. Transmisje wyścigów smoczych łodzi - maratonu na Polsatsport.pl.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu.
ZOBACZ TAKŻE: Oto skład reprezentacji Polski na The World Games! Oni powalczą o medale
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Transmisje wyścigów smoczych łodzi - maratonu na Polsatsport.pl.
