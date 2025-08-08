Tabela mistrzostw świata siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?

Siatkówka

Trwają mistrzostwa świata siatkarek do lat 21. Polska rywalizuje w grupie C. Jak wygląda tabela grupy Polek? Które miejsce zajmują polskie siatkarki?

Tabela mistrzostw świata siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?
fot. FIVB
Tabela mistrzostw świata siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?

Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek trwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Skra Bełchatów ogłosiła! Rekordzista reprezentacji Polski zagra tam w przyszłym sezonie

 

Za polskimi siatkarkami dwa mecze fazy grupowej - oba wygrane bez straty seta. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki.

 

Tym samym Polki są liderkami grupy C - wspólnie z Włoszkami, które również triumfowały w obu dotychczasowych meczach bez straty seta.

 

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Tabela MŚ siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hiszpania - Portugalia. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 