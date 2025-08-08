Tabela mistrzostw świata siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?

Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek trwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

Za polskimi siatkarkami dwa mecze fazy grupowej - oba wygrane bez straty seta. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki.

Tym samym Polki są liderkami grupy C - wspólnie z Włoszkami, które również triumfowały w obu dotychczasowych meczach bez straty seta.

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Tabela MŚ siatkarek. Na którym miejscu jest Polska?

BS, Polsat Sport