The World Games 2025. Plan transmisji na sobotę 9.08. Transmisja TV i stream online

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Plan transmisji The World Games na sobotę, 9 sierpnia:

Wakesurf - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Fistball - Polsat Box Go, Polsasport.pl (2:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Disc golf - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Softball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Unihokej - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Przeciąganie liny - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Łucznictwo - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wakeboard - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4:20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Hokej na rolkach - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Korfball halowy - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Ratownictwo sportowe - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Gimnastyka - Polsat Sport Premium, 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wakesurf - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Disc golf - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Piłka ręczna plażowa - Polst Box Go, Polsatsport.pl (9:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Squash - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wakeboard - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10:10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10:30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Squash - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Unihokej - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Muay thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Sporty taneczne - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Gimnastyka - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Muay Thai - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (15:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.