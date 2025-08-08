The World Games 2025. Plan transmisji na sobotę 9.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami czwarty dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na sobotę 9 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na sobotę, 9 sierpnia:
Wakesurf - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Fistball - Polsat Box Go, Polsasport.pl (2:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Disc golf - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Przeciąganie liny - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakeboard - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4:20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Hokej na rolkach - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball halowy - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ratownictwo sportowe - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Gimnastyka - Polsat Sport Premium, 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakesurf - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Disc golf - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Piłka ręczna plażowa - Polst Box Go, Polsatsport.pl (9:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakeboard - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10:10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10:30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:15) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Sporty taneczne - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Gimnastyka - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay Thai - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (15:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.