Zawodnicy z Wrocławia w European League of Football wkraczają w decydującą część sezonu zasadniczego. Przed wrocławską drużyną dwa spotkania: na wyjeździe z Vienna Vikings oraz u siebie z Munich Ravens.

Vienna Vikings, czyli najbliższy rywal Panthers, już dwa tygodnie temu zapewnił sobie mistrzostwo Dywizji Wschodniej, pokonując Fehervar Enthroners 53:16. Mimo pewnego zwycięstwa w dywizji, “Wikingowie” wciąż walczą o jak najwyższe rozstawienie w fazie play-off, co oznacza, że Panthers Wrocław czeka niezwykle trudne wyzwanie. Vikings to zespół o ugruntowanej pozycji, od lat dominujący w europejskim futbolu amerykańskim. W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami, rozegranym na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, Austriacy zwyciężyli 38:12.



Rewanżowe spotkanie zyska dodatkowego kolorytu dzięki miejscu rozgrywania meczu. Generali Arena w Wiedniu to blisko 18-tysięczny stadion, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa piłkarska drużyna Austria Wiedeń, a gościnnie również Vienna Vikings. Atmosfera na tak dużym obiekcie z pewnością będzie sprzyjać widowisku.



– Po przerwie w rozgrywkach mieliśmy okazję złapać oddech, zresetować się i naładować akumulatory, więc czujemy się gotowi na nowe wyzwanie, jakie stawia przed nami Vienna Vikings. Gra na takim stadionie jak Generali Arena zawsze dostarcza wyjątkowych przeżyć i daje dodatkowego kopa. To miejsce, gdzie futbol naprawdę żyje i jest ważną częścią lokalnej kultury. Zarówno oprawa, jak i atmosfera stoją na bardzo wysokim poziomie. Niemniej jednak dla mnie samo boisko to boisko. Niezależnie od otoczenia, razem z zespołem koncentrujemy się na dobrej grze i dajemy z siebie wszystko, bez względu na miejsce i okoliczności. – komentuje Kamil Kotlarz, running back Panthers Wrocław.

Początek spotkania Vienna Vikings - Panthers Wrocław zaplanowano na godzinę 18:00. Transmisja od godziny 17:55 w Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go.

pantherswroclaw.com