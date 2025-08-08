Ostatnie tygodnie Collins nie wyglądają najlepiej. 31-latka odpadła w drugiej rundzie turnieju w Montrealu. Na Wimbledonie udało jej się dojść do 1/16 finału. Lepsza od Amerykanki okazała się wówczas Iga Świątek.

Szansa na przełamanie pojawi się z niżej notowaną Townsend. Młodsza z amerykanek pożegnała się z Wimbledonem już na samym starcie imprezy.

Obie tenisistki jak dotąd rozegrały między sobą dwa spotkania. Obie zawodniczki zanotowały po jednym zwycięstwie.

AK, Polsat Sport