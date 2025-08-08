WTA Cincinnati: Danielle Collins - Taylor Townsend. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Danielle Collins zmierzy się z Taylor Townsend w pierwszej rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo meczu Danielle Collins - Taylor Townsend na Polsatsport.pl.

Ostatnie tygodnie Collins nie wyglądają najlepiej. 31-latka odpadła w drugiej rundzie turnieju w Montrealu. Na Wimbledonie udało jej się dojść do 1/16 finału. Lepsza od Amerykanki okazała się wówczas Iga Świątek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie

 

Szansa na przełamanie pojawi się z niżej notowaną Townsend. Młodsza z amerykanek pożegnała się z Wimbledonem już na samym starcie imprezy. 

 

Obie tenisistki jak dotąd rozegrały między sobą dwa spotkania. Obie zawodniczki zanotowały po jednym zwycięstwie. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Danielle Collins - Taylor Townsend na Polsatsport.pl

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DANIELLE COLINSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA CINCINNATI

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 