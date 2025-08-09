Aktualna tabela siatkarskich MŚ. Które miejsce zajmuje Polska?
Trwają mistrzostwa świata siatkarek do lat 21. Polska rywalizuje w grupie C. Jak wygląda tabela grupy Polek? Które miejsce zajmują polskie siatkarki w MŚ?
Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek trwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.
Za polskimi siatkarkami trzy mecze fazy grupowej. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki. W obu przypadkach Polki wygrały do zera.
W trzeciej kolejce młode polskie siatkarki zanotowały pierwszą porażkę, przegrywając po tie-breaku z Włoszkami.
W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.