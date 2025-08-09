ATP Challenger w Kozerkach. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia w turnieju ATP Challenger w Kozerkach. W sobotę zostaną rozegrane półfinały, a w jednym z nich wystąpi Kamil Majchrzak. Gdzie obejrzeć ATP Challenger w Kozerkach? Transmisja w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Fot. PAP
Kamil Majchrzak walczy o wygraną przed polską publicznością.

Sobotnie zmagania zaczniemy jednak od konfrontacji francusko-chorwackiej. Na kort wybiegną Harold Mayot i Dino Prizmić. Będzie to starcie 156. ze 129. zawodnikiem rankingu ATP. Warto wspomnieć, że wcześniejsze fazy turnieju obaj tenisiści przebrnęli bez straty choćby jednego seta. 

 

Z kolei w drugim półfinale na kort wybiegnie Majchrzak. Najwyżej rozstawiony w Kozerkach zawodnik (88. w światowym rankingu) zmierzy się z Ugo Blanchetem. Francuz otwiera trzecią setkę najważniejszego zestawienia w męskim tenisie. To oznacza, że zdecydowanym faworytem tej potyczki będzie Polak. 

 

Półfinały wyłonią finalistów, którzy w niedzielę powalczą o zwycięstwo w turnieju.

Transmisja półfinałów turnieju w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go. Poniżej rozpiska: 

 

Ok. 11:00: Harold Mayot - Din Prizmić

 

Ok. 13:00: Kamil Majchrzak - Ugo Blanchet 

mtu, Polsat Sport
