Będzie kolejny medal dla Polski w World Games! Polka awansowała do finału w muay thai

W pierwszej rundzie było dużo klinczu. W tym elemencie walki lepiej odnajdywała się Polka, która była skuteczniejsza i częściej trafiała rywalkę. Podobnie było, kiedy walka wracała do dystansu. Tutaj również przeważała Kierczyńska. Miało to swoje przełożenie na karty punktowe po pierwszej rundzie. Reprezentantka Polski wygrała ją 10-9.





Druga odsłona rywalizacji przyniosła więcej walki dystansie. Zawodniczka Legionu Głogów atakowała częściej i celniej. W jej poczynaniach ofensywnych było widać dużą aktywność w porównaniu z momentami dość pasywną Węgierką. Ponownie punktacja sędziów była korzystna dla Kierczyńskiej. Dzięki temu do trzeciej rundy mogła podejść z dużym komfortem.

Ostatnie trzy minuty nie przyniosły drastycznej zmiany obrazu pojedynku. Polka ze spokojem utrzymywała kontrolę nad pojedynkiem. Szekely nie miała pomysłu, jak przełamać świetnie dysponowaną Kierczyńską. Werdykt był tylko formalnością. 22-latka wygrała 30-27 i awansowała do finału. Jej przeciwniczką w potyczce o złoto będzie Laura Burgos Lopez z Meksyku.