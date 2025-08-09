Chrobry w obecnym sezonie nie może złapać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Głogowa po trzech meczach mają na swoim koncie wygraną, remis i porażkę. Nic zatem dziwnego, że obecnie plasują się w środku tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Czy w sobotę ponownie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?

ŁKS prezentuje się lepiej. Zespół z Łodzi do tej pory wygrał dwa mecze w tym sezonie. "Rycerze Wiosny" dzięki temu mogą poszczycić się szóstym miejscem na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

AA, Polsat Sport