Betclic 1. Liga: Chrobry Głogów - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Chrobry Głogów - ŁKS Łódź to mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl.
Chrobry w obecnym sezonie nie może złapać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Głogowa po trzech meczach mają na swoim koncie wygraną, remis i porażkę. Nic zatem dziwnego, że obecnie plasują się w środku tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Czy w sobotę ponownie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?
ŁKS prezentuje się lepiej. Zespół z Łodzi do tej pory wygrał dwa mecze w tym sezonie. "Rycerze Wiosny" dzięki temu mogą poszczycić się szóstym miejscem na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.