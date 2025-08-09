Betclic 1. Liga: Polonia Bytom - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
Polonia Bytom - Stal Rzeszów to mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl.
Polonia dobrze weszła w ten sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze klubu z Bytomia rozpoczęli tę kampanię od dwóch zwycięstw. Ich wyższość musieli uznać kolejno Górnik Łęczna i Chrobry Głogów. W poprzedniej kolejce Polonia została zmiażdżona aż 0:5 przez ŁKS Łódź.
Stal nie może natomiast złapać stabilnej formy. Ekipa z Rzeszowa po trzech spotkaniach ma na swoim koncie porażkę, zwycięstwo i remis. Nic zatem dziwnego, że obecnie plasuje się w środkowej części tabeli na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.