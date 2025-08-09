Kibice Stali nie mogą być za bardzo zadowoleni z występów swoich ulubieńców w tym sezonie rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ekipa z Mielca po trzech spotkaniach ma na swoim koncie dwie porażki i jedno zwycięstwo. Przez to plasuje się zaledwie jedno miejsce nad strefą spadkową.

Podobne wyniki do tej pory osiągnął klub z Łęcznej. Górnik w sezonie 2025/2026 przegrał dwa spotkania a jedno zremisował. Nic zatem dziwnego, że znajduje się aktualnie na 16. miejscu w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport