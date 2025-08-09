Biało-Czerwone gotowe na wyzwania. Czy Polki zdominują grupę MŚ25?

Polki zdecydowanymi faworytkami do wygrania grupy



Po losowaniu fazy grupowej mistrzostw świata w siatkówce kobiet polscy kibice mieli powody do radości. Biało-czerwone są zdecydowanymi faworytkami do wygrania tej fazy zmagań. Trafiły do grupy G, w której ich rywalkami będą: Wietnamki, Kenijki i Niemki.

Polki plasują się obecnie na 3. miejscu w rankingu FIVB. Przed nimi są już tylko Włoszki i Brazylijki. Dla porównania miejsca ich grupowych rywalek to: 11. Niemcy, 22. Kenia i 24. Wietnam. To tylko potwierdza, że biało-czerwone lecą do Tajlandii jako faworytki do zajęcia pierwszego miejsca. To ważne, ponieważ decydować będzie ono o lepszym rozstawieniu w fazie pucharowej.

Biało-czerwone lubią grać z Azjatkami



W ramach Ligi Narodów 2025 Polki grały z Azjatkami i te mecze wspominają dobrze. W pojedynku o brąz pokonały 3:1 Japonki. Wcześniej w ćwierćfinale okazały się lepsze od Chinek (3:2). W fazie zasadniczej wygrywały 3:1 z Chinkami, 3:0 z Tajlandkami i 3:1 z Koreankami. Przegrały tylko raz z Japonkami 1:3, jednak później zrewanżowały się im w meczu o medal. Wszystkie te drużyny są wyżej notowane od Wietnamek, dlatego nie spodziewamy się w tym meczu problemów. Polki to faworytki meczu, który odbędzie się 23 sierpnia.

Polki chcą nawiązać do meczu z Kenijkami na igrzyskach olimpijskich



Los chciał, że Polki z Kenijkami rywalizowały już w lipcu 2024 roku na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam w grupie biało-czerwone efektownie wygrały 3:0, tracąc najwięcej 17 punktów w jednym secie. To była prawdziwa demolka i podobnego przebiegu meczu z Afrykankami spodziewamy się w Tajlandii. Biało-czerwone powinny wygrać bez straty seta. Od 2006 roku pewnie zwyciężyły we wszystkich czterech oficjalnych meczach przeciwko Kenii.

Z Niemkami o pierwsze miejsce w grupie



Wiele wskazuje na to, że ostatni mecz w grupie G będzie decydował o zajęciu w niej pierwszego miejsca. Dokładnie 27 sierpnia Polki zagrają z Niemkami. Ten rywal również pasuje naszym zawodniczkom. Biało-czerwone wygrały dziewięć ostatnich meczów o stawkę z tym przeciwnikiem. Ostatnia porażka, nie licząc meczów towarzyskich, miała miejsce w 2021 roku w Lidze Narodów. Biało-czerwone grały już z Niemkami w tym roku. W czerwcu bardzo pewnie wygrały 3:0, a na boisku widać było wyraźną różnicę w umiejętnościach. Nie mielibyśmy nic przeciwko powtórce.

Prawdziwe granie w fazie pucharowej



Prawdziwe emocje rozpoczną się w fazie pucharowej. Ważne jest wygranie grupy i lepsze rozstawienie. Faworytkami do złota są Włoszki, które nie przegrały meczu od ponad roku. Pewnie wygrały Ligę Narodów, pokonując w półfinale Polki. W ubiegłym roku zostały mistrzyniami olimpijskimi. Czy ktoś znajdzie na nie sposób? Czy Polki powalczą o pierwszy medal mistrzostw świata od 1962 roku?

Polsat Sport