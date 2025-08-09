Challenger w Grodzisku Mazowieckim: Kamil Majchrzak - Ugo Blanchet. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak i Ugo Blanchet to półfinał tegorocznej edycji Challengera w Grodzisku Mazowieckim. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Ugo Blanchet na Polsatsport.pl.
Majchrzak bardzo dobrze prezentuje się podczas polskiej imprezy. Do tej pory wyższość zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego musieli uznać Ilja Iwaszka, Tomasz Berkieta oraz Daniil Glinka. W tych trzech pojedynkach Majchrzak przegrał w sumie dwa gemy. Partii przeciwko niemu nie wygrał tylko Berkieta.
Blanchet może pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami. W starciach z nim gorycz porażki musieli przełknąć kolejno Abedallah Shelbayh, Marc-Andrea Huesler i Federico Cina. Plasujący się na 201. miejscu w rankingu ATP Francuz podczas rywalizacji w Grodzisku Mazowieckim nie przegrał ani jednego seta.
