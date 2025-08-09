Co za pech Biało-Czerwonych! Dyskwalifikacja w pierwszym konkursie Pucharu Świata

Prevc, zdobywczyni dwóch Kryształowych Kul za triumf w edycjach 2023/24 i 2024/25 zimowego Pucharu Świata, za skoki na odległość 106,5 oraz 124 m uzyskała notę 241,7 pkt.

Druga lokata przypadła Niemce Selinie Freitag - 224,7 pkt po próbach na 124,0 oraz 113 m, a trzecia Kanadyjce Abigail Strate - 222,9 pkt (125,5 i 119,5).

W czołowej dziesiątce znalazło się pięć Japonek, po dwie Niemki i Kanadyjki oraz triumfatorka ze Słowenii.

W niedzielę rozegrany zostanie drugi konkurs. Na 16-17 sierpnia zaplanowane są zawody w Wiśle (HS 134).

KP, PAP