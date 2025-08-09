Co za pech Biało-Czerwonych! Dyskwalifikacja w pierwszym konkursie Pucharu Świata

Zimowe

Słowenka Nika Prevc wygrała inauguracyjny konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich kobiet we francuskim Courchevel. Obie Polki zostały zdyskwalifikowane - Anna Twardosz miała za długie narty, natomiast przed imprezą niezgodny z regulaminem kombinezon stwierdzono u Poli Bełtowskiej.

Co za pech Biało-Czerwonych! Dyskwalifikacja w pierwszym konkursie Pucharu Świata
fot. PAP
Anna Twardosz

Prevc, zdobywczyni dwóch Kryształowych Kul za triumf w edycjach 2023/24 i 2024/25 zimowego Pucharu Świata, za skoki na odległość 106,5 oraz 124 m uzyskała notę 241,7 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legenda narciarstwa alpejskiego zakończyła karierę. To obecna mistrzyni świata

 

Druga lokata przypadła Niemce Selinie Freitag - 224,7 pkt po próbach na 124,0 oraz 113 m, a trzecia Kanadyjce Abigail Strate - 222,9 pkt (125,5 i 119,5).

 

W czołowej dziesiątce znalazło się pięć Japonek, po dwie Niemki i Kanadyjki oraz triumfatorka ze Słowenii.

 

W niedzielę rozegrany zostanie drugi konkurs. Na 16-17 sierpnia zaplanowane są zawody w Wiśle (HS 134).

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANNA TWARDOSZPOLA BEŁTOWSKASKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dwa złota i dwa srebra. Reprezentacja Polski wróciła z EYOF Bakuriani 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 