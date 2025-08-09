Gwiazdor odchodzi z Legii! Przeniesie się do mocnej europejskiej ligi

29-letni Gual trafił do Legii w 2023 roku z Jagiellonii Białystok jako król strzelców w sezonie 2022/23, gdy strzelił 16 goli i zanotował sześć asyst. W barwach warszawskiego zespołu rozegrał łącznie 99 spotkań, w których zdobył 30 bramek i dołożył do tego 15 asyst. Zdobył z nim m.in. Superpuchar Polski oraz Puchar Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski nie pomoże kadrze we wrześniu? Niepokojące doniesienia z Hiszpanii

"Legia Warszawa dziękuje Marcowi Gualowi za grę dla naszego klubu, zaangażowanie i wkład w sukcesy drużyny. Życzymy powodzenia w dalszej karierze w Portugalii" - można przeczytać w komunikacie prasowym Legii.

Informacja o odejściu Guala pojawiła się dwa dni po tym, jak warszawianie przegrali na wyjeździe z cypryjskim AEK Larnaka 1:4 (1:1) w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. To ich pierwsza porażka w sezonie.

W niedzielę Legia podejmie GKS Katowice w meczu 4. kolejki ekstraklasy.

PAP