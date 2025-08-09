Jannik Sinner - Daniel Elahi Galan. Relacja i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner - Daniel Elahi Galan to spotkanie w ramach turnieju ATP w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na prestiżowy turniej w Cincinnati. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas amerykańskiej imprezy był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA zaskoczyło! Tymczasowe zawieszenie zniesione

 

Jest to ostatni etap przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

 

W ciekawie zapowiadającym się meczu Sinner zmierzy się z Galanem. Czy lider rankingu ATP awansuje do kolejnej rundy?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Daniel Elahi Galan na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
JANNIK SINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA

