Jarosław Skrzyczyński bohaterem soboty. Świetna forma Polaka!

Skrzyczyński, startujący na koniu Balou H, okazał się bezkonkurencyjny w zmaganiach CSI2* Big Tour (LR, 145 cm) o nagrodę Kuhn Maszyny Rolnicze pod patronatem Polskiego Związku Jeździeckiego. Polak zaliczył dwa czyste przejazdy, kończąc zawody z najlepszym czasem 64,45 s i wyprzedzając Irlandczyka Diarmuida Howleya na Fina Va i bohatera piątkowych zawodów, Greka Angelosa Touloupisa, finalistę Pucharu Świata, który wygrał najwyższej rangi konkurs CSI2* Big Tour pod patronatem Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego i z nagrodą Grupy DUON. Co ciekawe, niewiele brakowało, a reprezentant Polski zająłby... dwa miejsca na podium, gdyż startując na koniu Baloukato uplasował się tuż za "pudłem", na 4. miejscu.

Nasz zawodnik mógł jednak cieszyć się z kolejnego podium w drugim z najbardziej prestiżowych, "dwugwiazdkowych" sobotnich konkursów - CSI2* Medium Tour (135 cm) o nagrodę Agrochest. Jarosław Skrzyczyński na Casscadorze uplasował się w nim na 2. miejscu, przegrywając jedynie o 0,3 s z Krzysztofem Ludwiczakiem, startującym na Crosslove. Trzecie miejsce zajął Marek Lewicki na Quadis II, a reprezentanci Polski całkowicie zdominowali tę konkurencję, gdyż najlepszy z ich zagranicznych rywali był dopiero jedenasty (Łotyszka Odrija Roberta Bralena na Melolilly DD).

Konkurs CSI1* Special Tour (110 cm) o nagrodę Motocykli Centrum wyglądał podobnie - "Biało-Czerwoni" zajęli dziesięć pierwszych miejsc, a zwycięzcą okazał się Ignacy Luboński na Mariposie, który wyprzedził Annę Salę na Hamlecie i Monikę Dominiak na Bridget Jones. Nie inaczej było także w zamykającym sobotnie zmagania konkursie CSI1* Small Tour (120 cm) o nagrodę Gatusos - tu najlepszy ze "stranierich" był dopiero 14., a na podium znaleźli się: Wiktoria Lasecka na Golden Girl, Jacek Muraczewski na Arii oraz Dominik Słodczyk na Seven Valeys 111.

W zmaganiach dla 5-letnich koni CSIYH1* Youngster Tour (115 cm) pierwsze miejsce zajął Szymon Stasiak na Poli Loli, drugi był Tomasz Zelek na Campari, a podium uzupełnił... Szymon Stasiak, tym razem na Pepsi Special. Stasiak triumfował również w konkursie CSIYH1* Youngster Tour dla młodych koni 6- i 7-letnich (125/130 cm) o nagrodę Stadniny Kunowo (na koniu Nobel van het Vinckenhof Z), wyprzedzając Łotyszkę Nelliję Annę Karklinę na Chicco van't Vossenhof Z oraz Szymona Weremczuka na Oslo JTL.

Emocji nie brakowało również w rywalizacji weteranów, startujących w ramach CSIV-B. W Big Tour Ambassadors Class (120 cm) najlepszy był Paul-Heinz Meier na Libelle, który wyprzedził Petera Lorenza na Chamanie i Nicole Schafer na Carlo Z, w klasie CSIV-B Medium Tour (115 cm) triumfował Ralf Hermanns na Stuntmanie 20, drugi był Siegfried Ingo Lutt na koniu Nohoka S, a trzeci - Udo Kloetzel na Draco Malfoyu S, w CSIV-B Small Tour (110 cm) bezkonkurencyjny był Ernst-Frieder Homberger na Olympic Dream 8, za którym uplasował się Bernward Engelke na Vincent Red oraz Ralf Blanke na Candy-Blue, a zawody AJA Challenge Cup (110 cm) wygrał Bernward Engelke na Quizduellu, przed Siegfriedem Ingo Luttem na koniu Ella von Kielslueck i Ralfem Blanke na Goldperle.

W niedzielę (10 sierpnia) ostatni dzień Baborówko Jumping Show 2025. W programie znajdą się między innymi aż trzy konkursy CSI2*.

Harmonogram zawodów Baborówko Jumping Show 2025

Niedziela, 10 sierpnia

ARENA A

godz. 8:00 - CSI2* Medium Tour Final (140 cm) o nagrodę SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

godz. 12:15 - CSI2* Grand Prix of Baborówko (LR, 145 cm)

godz. 16:00 - CSIYH1* Youngster Tour 5yo Final (120 cm) o nagrodę EQUILEGIO

godz. 17:15 - CSIYH1* Youngster Tour 6&7yo Final (130/135 cm) o nagrodę PAŁACU BABORÓWKO

ARENA D

godz. 8:00 - CSI1* Special Tour Final (115 cm)

godz. 10:00 - CSIV-B Europa Cup (125 cm)

godz. 11:30 - CSI1* Small Tour (125 cm) o nagrodę ŚWIAT KONI

godz. 14:30 - CSIV-B Small Tour (110 cm), CSIV-B Medium Tour (115 cm)

godz. 16:30 - CSI2* Last Chance (130 cm)

godz. 11:30 - Sztafeta zaprzęg-samochód

godz. 15:15 - Powożenie zaprzęgami parokonnymi – Maraton (Przeszkoda wodna) o nagrodę AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

godz. 16:00 - Festiwal Kolorów z proszkami holi, zawody Hobby Horse