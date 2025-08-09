Jest oficjalny komunikat w sprawie polskiego siatkarza! Wystąpi na mistrzostwach świata?
Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował oficjalny komunikat. Jak się okazuje, z pewnymi problemami zdrowotnymi mierzy się jeden z Biało-Czerwonych - Maksymilian Granieczny.
W ostatnim czasie siatkarska reprezentacja Polski rywalizowała w finałach Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia sięgnęli po złoty medal, co jest świetnym sygnałem przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.
W sobotę 9 sierpnia Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia jednego z naszych reprezentantów. Jak się okazuje, z problemami zdrowotnymi zmaga się Maksymilian Granieczny. Przez to na zgrupowaniu w Zakopanem pojawił się Mateusz Czunkiewicz.
"Przeprowadzone po powrocie z finałów VNL badania Maksymiliana Graniecznego wykazały pewne problemy zdrowotne. W związku z tym na zgrupowanie w Zakopanem dowołany został Mateusz Czunkiewicz. Wykonano badania diagnostyczne, a sztab podjął decyzje o sposobie rehabilitacji i programie treningowym zawodnika. Maks przyjeżdża do Zakopanego i będzie przygotowywał się do mistrzostw świata. Sytuacja jest monitorowana" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.
Siatkarska reprezentacja Polski przed startem czempionatu weźmie udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia.
Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania na mistrzostwach świata 13 września od meczu z Rumunią. W fazie grupowej Polacy zagrają jeszcze z Katarem (15.09) i Holandią (17.09).