Kolejny medal i rekord życiowy! Znakomity występ Polaka podczas ME

Jakub Rodziak zdobył drugi medal w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 20 w fińskim Tampere. W sobotę wywalczył srebro w rzucie dyskiem. W piątek był trzeci w pchnięciu kulą.

fot. AFP
Jakub Rodziak

Rodziak w najlepszej próbie uzyskał 62,90 m, co jest jego rekordem życiowym.

 

Złoty medal zdobył, podobnie jak w pchnięciu kulą, Holender Jarno van Daalen - 63,18, a brąz wywalczył Węgier Zsombor Dobo - 62,26.

 

W piątek tytuł mistrzowski w dziesięcioboju zdobył Hubert Trościanka, który wynikiem 8514 pkt ustanowił rekord świata w tej kategorii wiekowej.

 

MEJ potrwają do niedzieli.

BS, PAP
