Kolejny medal i rekord życiowy! Znakomity występ Polaka podczas ME
Jakub Rodziak zdobył drugi medal w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 20 w fińskim Tampere. W sobotę wywalczył srebro w rzucie dyskiem. W piątek był trzeci w pchnięciu kulą.
Jakub Rodziak
Rodziak w najlepszej próbie uzyskał 62,90 m, co jest jego rekordem życiowym.
Złoty medal zdobył, podobnie jak w pchnięciu kulą, Holender Jarno van Daalen - 63,18, a brąz wywalczył Węgier Zsombor Dobo - 62,26.
W piątek tytuł mistrzowski w dziesięcioboju zdobył Hubert Trościanka, który wynikiem 8514 pkt ustanowił rekord świata w tej kategorii wiekowej.
MEJ potrwają do niedzieli.
