Linette - Sramkova na żywo. Relacja live i wynik online tenis w Cincinnati

Słowacka tenisistka pokonała w piątek po zaciętym pojedynku Amerykankę Caroline Dolehide 1:6, 6:4, 7:6 (7-1).

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie

Rozstawiona z numerem 31. Polka na otwarcie miała wolny los, podobnie jak Iga Świątek i Magdalena Fręch.

Linette zmierzy się z 38. w światowym rankingu Sramkovą po raz trzeci w karierze. Na razie mają na koncie po jednym zwycięstwie. Polka wygrała ich poprzednie starcie - w maju tego roku w 2. rundzie turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu.

Turniej w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Linette - Sramkova na Polsatsport.pl.

BS, PAP