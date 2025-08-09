Majchrzak w finale! Zagra o trofeum w Polsce
Rozstawiony z numerem jeden Kamil Majchrzak awansował do finału tenisowego challengera ATP 75 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego. W sobotnim półfinale wygrał z Francuzem Ugo Blanchetem 6:3, 6:2.
Rywalem zajmującego obecnie 88. w rankingu ATP Polaka w niedzielnym finale będzie rozstawiony w numerem drugim Dino Prizmic. Chorwat, notowany na 129. miejscu w światowym rankingu, w półfinale pokonał Francuza Harolda Mayota 6:4, 6:3.
Przygotowujący się do występu w wielkoszlemowym US Open Majchrzak jest ostatnim Polakiem w rywalizacji singlistów. W środę - w 1/8 finału - odpadli Maks Kaśnikowski, Tomasz Berkieta (przegrał właśnie z Majchrzakiem) oraz Olaf Pieczkowski.
Transmisje z turnieju w Kozerkach na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.