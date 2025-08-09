Mamy kolejny medal! Polacy ze srebrem w sztafecie

To już trzeci medal dla Polski zdobyty podczas tegorocznej edycji The World Games. Co ciekawe, do tej pory wszystkie "krążki" zdobyliśmy w ratownictwie wodnym. Najpierw po złoto (ratownictwo wodne 100 metrów) i srebro (ratownictwo wodne na 50 metrów) sięgnął Kacper Majchrzak.

Kolejny medal Biało-Czerwoni zdobyli w sobotni poranek podczas rywalizacji sztafety 4x25 metrów. Nasz kraj w tej konkurencji reprezentowali Wojciech Kotowski, Adam Dubiel, Mateusz Grabski i Kacper Majchrzak. Polacy zakończyli wyścig z czasem 1:03.53, co dało im drugie miejsce. Pierwsi byli Włosi (1:02.03), którzy pobili rekord świata. Na najniższym stopniu podium znaleźli się Australijczycy (1:04.92).

Sztafeta w ratownictwie wodnym polega na przekazywaniu sobie manekina na łącznej odległości 100 metrów. Drużyna, która jako pierwsza dotrze z manekinem do mety, wygrywa.

To trzeci medal dla Biało-Czerwonych podczas 12. The World Games. W Chinach zaprezentuje się 64 polskich sportowców w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

AA, Polsat Sport