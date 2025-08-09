Mamy kolejny medal w Chengdu!

Madara Freiberga i Dariusz Myćka sięgnęli po brązowy medal podczas The World Games w Chengdu. Polska para zajęła trzecie miejsce w tańcach standardowych.

fot. Polsat Sport
Madara Freiberga i Dariusz Myćka

To czwarty medal dla Polski podczas chińskich igrzysk. W niedzielę Biało-Czerwoni na pewno zwiększą dorobek - Martyna Kierczyńska powalczy o złoto w muay thai. Polka awansowała do finału zmagań w kategorii do 54 kg.

 

Po złoto sięgnęła para z Mołdawii - Anastasia Glazunova i Alexey Glukhov. Srebro zdobyli natomiast reprezentanci Rumunii - Andreea Matei oraz Rares Cojoc.

 

 

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

BS, Polsat Sport
