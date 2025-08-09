Mistrzostwa świata siatkarek do lat 21: Terminarz trzeciego dnia i wyniki meczów

Rozgrywane w Indonezji mistrzostwa potrwają od 7 do 17 sierpnia. Biorą w nich udział 24 drużyny, w tym reprezentacja Polski. Biało-Czerwone pokonały już Egipcjanki oraz jedne z faworytek do zwycięstwa całego turnieju Turczynki. Oba mecze zakończyły się wynikiem 3:0

Następne starcie naszej reprezentacji będziemy mogli zobaczyć już w sobotę o godzinie 5:00. Polki zmierzą się z Włoszkami.

Faza grupowa potrwa do 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansują cztery ekipy.

Wśród faworytek turnieju można wymienić Turczynki, złote medalistki ubiegłorocznych mistrzostw Europy do lat 20, oraz Włoszki, które na tej samej imprezie wywalczyły srebro. Tradycyjnie silne w młodzieżowym mundialu będą z pewnością Brazylijki i Japonki, a także Chinki i siatkarki ze Stanów Zjednoczonych.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu. MVP imprezy została wówczas wybrana Zhuang Yushan, która dziś jest już zawodniczką seniorskiej kadry Chin. W niedawno zakończonej Lidze Narodów 2025 była trzecią najlepiej punktującą siatkarką rozgrywek. W tegorocznej VNL zagrała m.in. w ćwierćfinałowym spotkaniu z Polską w Łodzi.

W przeszłości najlepszymi zawodniczkami MŚ U21 były tak znane siatkarki, jak Japonka Mayu Ishikawa (2019), Brayelin Martinez z Dominikany (2015) czy Chinka Zhu Ting (2013).

Podział na grupy Mistrzostwa Świata Siatkarek do lat 21:

Grupa A: Indonezja, Argentyna, Serbia, Portoryko, Kanada, Wietnam.

Grupa B: Chiny, Chorwacja, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Meksyk, Dominikana.

Grupa C: Włochy, Czechy, Turcja, Algieria, Polska, Egipt.

Grupa D: Brazylia, Bułgaria, Japonia, Tajlandia, Tunezja, Chile.

Terminarz i wyniki meczów 3. dnia (9 sierpnia):

Grupa A: Argentyna - Serbia 3:1 (25:18, 25:21, 19:25, 25:19)

Grupa B: Chiny - Dominikana 3:0 (25:11, 25:15, 25:11)

Grupa C: Włochy - Polska 3:2 (25:23, 25:16, 21:25, 19:25, 15:4)

grupa A: Kanada - Wietnam 1:3 (19:25, 26:24, 19:25, 5:25)

grupa C: Turcja - Egipt 3:0 (25:14, 25:20, 25:14)

Grupa B: Stany Zjednoczone - Meksyk 3:0 (25:19, 25:11, 25:18)

Grupa C: Algieria - Czechy (11:00)

Grupa D: Japonia - Tunezja (11:00)

Grupa B: Korea Południowa - Chorwacja (11:00)

Grupa D: Brazylia - Tajlandia (14:00)

Grupa D: Chile - Bułgaria (14:00)

Grupa A: Indonezja - Portoryko (14:00)

AA, Polsat Sport