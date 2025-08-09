Oficjalnie! Doświadczony piłkarz niespodziewanie odszedł z Barcelony

Doświadczony obrońca Barcelony Inigo Martinez po dwóch sezonach odchodzi z klubu - poinformował w sobotę piłkarski mistrz Hiszpanii. Jego nowym pracodawcą będzie saudyjski Al-Nassr, do którego przejdzie na zasadzie wolnego transferu.

fot. PAP
Robert Lewandowski i Inigo Martinez.

„Chcemy szczerze podziękować mu za profesjonalizm, wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie w ciągu dwóch sezonów spędzonych w Blaugranie. Życzymy powodzenia i sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękujemy za wszystko, Inigo” – napisano w komunikacie prasowym klubu, którego piłkarzami są Robert Lewandowski i bramkarz Wojciech Szczęsny.

 

34-letni Martinez trafił do Barcelony z Athletiku Bilbao w 2023 roku. Tworzył w zeszłym sezonie podstawowy duet środkowych obrońców z Pau Cubarsim. Miał ważny kontrakt, ale z zastrzeżeniem, że będzie mógł odejść za darmo, jeśli otrzyma ciekawą ofertę z Arabii Saudyjskiej. I taka właśnie nadeszła.

 

W Al-Nassr grają m.in. Portugalczycy Cristiano Ronaldo i od niedawna Joao Felix.

BS, PAP
