Panthers Wrocław z trzecią porażką z rzędu

Pierwsze dwie kwarty miały dość podobny przebieg. "Pantery" szybko traciły rezon, a rywale z Wiednia wykorzystywali to. Każda z kwart kończyła się wynikiem 15:7, a to dało "Wikingom" sporą przewagę przed drugą połową.

Po przerwie wrocławianie zaczęli grać dużo lepiej i przez kolejne 15 minut to oni dominowali nad gospodarzami tego spotkania. Trzecia kwarta sprawiła, że na tablicy widniał wynik 37:30, co dawało Panthers Wrocław spore nadzieje na wygraną.





Zawodnicy z Wiednia pokazali jednak, że nie bez powodu są w tym sezonie jedną z najlepszych drużyn w lidze. Nie dali wrocławskiej ekipie wyjść na prowadzenie i - mimo problemów - zwyciężyli całe spotkanie

Vienna Vikings - Panthers Wrocław 50:36 (30:14)

KP, Polsat Sport