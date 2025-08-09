Panthers Wrocław z trzecią porażką z rzędu

Inne

Panthers Wrocław przegrały z Vienna Vikings 50:36 w ramach spotkania European League of Football. To trzecia z rzędu porażka wrocławskiego zespołu w tych rozgrywkach.

Panthers Wrocław z trzecią porażką z rzędu
fot. Polsat Sport
Panthers Wrocław

Pierwsze dwie kwarty miały dość podobny przebieg. "Pantery" szybko traciły rezon, a rywale z Wiednia wykorzystywali to. Każda z kwart kończyła się wynikiem 15:7, a to dało "Wikingom" sporą przewagę przed drugą połową. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna porażka Panthers Wrocław

 

Po przerwie wrocławianie zaczęli grać dużo lepiej i przez kolejne 15 minut to oni dominowali nad gospodarzami tego spotkania. Trzecia kwarta sprawiła, że na tablicy widniał wynik 37:30, co dawało Panthers Wrocław spore nadzieje na wygraną.

Zawodnicy z Wiednia pokazali jednak, że nie bez powodu są w tym sezonie jedną z najlepszych drużyn w lidze. Nie dali wrocławskiej ekipie wyjść na prowadzenie i - mimo problemów - zwyciężyli całe spotkanie 

 

Vienna Vikings - Panthers Wrocław 50:36 (30:14)

 

 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALLINNEPANTHERS WROCŁAW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Madara Freiberga: Mam jeszcze większą motywację
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 