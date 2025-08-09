Zawodnicy Pogoni rozpoczęli rozgrywki od wpadki w Radomiu, gdzie ulegli Radomiakowi 1:5, ale następnie pokonali u siebie 4:1 Motor Lublin oraz zremisowali w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką 1:1.

Z kolei żółto-niebiescy przegrali na inaugurację w Lublinie 0:1, a później podzielili się punktami u siebie z Radomiakiem (1:1) oraz w Warszawie z Legią (0:0).

Szwarga jest zdania, że w stolicy jego zespół do 70. minuty grał bardzo wyrównany mecz, natomiast w końcówce gospodarze zdominowali Arkę.

- Przestaliśmy funkcjonować w ataku, bo zaczęliśmy grać bezpośrednio, stosując długie podania. Nie rozgrywaliśmy piłki, w budowaniu akcji nie wykorzystywaliśmy też bramkarza i nie wciągaliśmy rywala. Jako zespół przestaliśmy, także ze względu na klasę Legii, realizować zadania - powiedział trener w czwartek na konferencji prasowej w Gdyni.

Szkoleniowiec Arki przekonywał, że to, co jego zespół zaprezentował w Warszawie, jest dobrą bazą przed kolejnymi spotkaniami. A najbliższe z Pogonią rozpocznie się w sobotę o godz. 17.30.

- Jestem pewien, że podejdziemy do tego meczu z podobnym nastawieniem i z takim samym wysokim poziomem agresji w pojedynkach i energii, jak do potyczki z Legią – dodał.

Przy analizie Pogoni nie można pominąć byłego reprezentanta Polski Kamila Grosickiego. Według Szwargi 37-letni skrzydłowy to klasa sama w sobie.

- Jeśli chodzi o kontratak, posłanie piłki w przestrzeń i grę jeden na jednego, to Kamil robi w tych elementach różnicę. To ważne, żeby umiejętnie się przed tym zabezpieczyć. Z drugiej strony wie o tym cała liga, a rzadko komu udaje się przed tymi elementami obronić - stwierdził.

35-letni szkoleniowiec podkreślił, że głównym atutem ich najbliższego przeciwnika jest gra z kontry.

- Przygotowujemy się pod to, dlatego ważne jest, jak my będziemy wyglądać z piłką. Jeśli łatwo będziemy ją oddawać, mieć dużą liczbę strat, które będą napędzać Pogoń i jej kontry, to prędzej czy później szczecinianie taki szybki atak wykorzystają. Istotne jest to, co będziemy robić po stracie piłki, ale ważniejsze, co będziemy robić z piłką – zaznaczył.

Szwarga zauważył, że Pogoń jest zdecydowanie groźniejsza na własnym stadionie niż na wyjeździe. W poprzednim sezonie lepiej u siebie radził sobie tylko mistrz Polski - Lech Poznań.

- W Szczecinie Pogoń notuje świetne wyniki, robi średnio 2,5 punktu na spotkanie. Trener Kolendowicz to inteligentny facet i zdaje sobie sprawę, że w meczach wyjazdowych jego drużyna nie wygląda tak, jak powinna i na pewno będzie szukał rzeczy, które to usprawnią – zaznaczył.

Nie wiadomo, czy w Gdyni wystąpi król strzelców poprzedniego sezonu Efthymios Koulouris.

- W 36 meczach Grek zdobył 30 bramek i to, czy wystąpi w sobotę, będzie miało z pewnością wpływ na Pogoń, ale my nie mamy na to wpływu. Będziemy natomiast przygotowani na oba scenariusze. Przede wszystkim skupiamy się jednak na sobie, poświęcamy temu 90 procent czasu przygotowań – zdradził.

Drugim trenerem Pogoni jest Tomasz Grzegorczyk, który pracował poprzednio w Arce. W grudniu 2024 roku zastąpił go właśnie Szwarga.

- Trener Grzegorczyk zna blisko 70 procent składu, jednak ten element nie ma większego przełożenia na wynik. Jest szereg zdecydowanie ważniejszych rzeczy decydujących o rezultacie. Uważam, że większy wpływ mają chociażby kibice. A nasi zdzierają gardło, bo w Warszawie przebili się przez fanów gospodarzy. Liczę, że znowu nas poniosą, ponownie będą naszym 12. zawodnikiem i wspólnie zdobędziemy w sobotę trzy punkty - podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport