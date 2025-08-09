Wisła jest jedynym zespołem z kompletem punktów po trzech meczach. Pokonała kolejno Koronę Kielce, Raków Częstochowa i Piast Gliwice. Widzew, po zwycięstwach nad Zagłębiem Lubin i GKS Katowice i porażce z Jagiellonią Białystok, zgromadził sześć punktów i zajmuje czwartą pozycję.

- Musimy przygotować się na trudny mecz. Rywale rozegrali trzy mecze i zdobyli dziewięć punktów, potrafią szybko zmienić pozycje, zakładają pressing i świetnie grają w powietrzu. Ale wierzę w swój zespół, mam sto procent pewności, że wszyscy moi zawodnicy są gotowi i nie mogą się doczekać - zapewnił Sopic.

Jego zdaniem dużą siłą Wisły jest doświadczenie, które pomaga jej przezwyciężyć trudne sytuacje w meczu.

- Bardzo dobrze bronią w polu karnym. Trzeba mieć w drużynie piłkarzy, którzy przejmą kontrolę, kiedy nie idzie dobrze. Doświadczenie jest bardzo ważne w piłce nożnej - zaznaczył Sopic.

W poprzednich dwóch spotkaniach - z Jagiellonią Białystok (2:3) i GKS Katowice (3:0) - Widzew miał piłkę przez niewiele ponad 40 procent czasu gry. Szkoleniowca łodzian ta statystyka nie niepokoi.

- Czasem jest tak, że chcesz jak najrzadziej dopuścić przeciwnika do piłki, ale on ją ma, bo dysponuje dużą jakością. Samo posiadanie piłki nie jest dla mnie najważniejsze, liczy się to, żebyśmy dobrze czytali grę, rozumieli, w jakiej fazie meczu się znajdujemy, jak mamy reagować. Taka jest piłka nożna, każdy zespół chce wykorzystać moment słabości rywali - analizował szkoleniowiec.

AA, PAP