Polak z drugim medalem na The World Games! Niesamowity występ w Chinach

To właśnie Majchrzak zdobył pierwszy medal dla Polski podczas The World Games 2025. W piątek Polak sięgnął po złoto w ratownictwie wodnym na 100 metrów, przy okazji poprawiając rekord świata. Dzień później Majchrzak postanowił poprawić swój dorobek medalowy.

W sobotni poranek nasz reprezentant wystartował w ratownictwie wodnym na 50 metrów. Zajął drugie miejsce z czasem 28.12. Pierwszy był Fergus Eadie z Nowej Zelandii (27.73), natomiast na trzeciej lokacie uplasował się Francesco Ippolito (28.67).

Odmiana ratownictwa wodnego na 50 metrów jest dość prosta do zrozumienia. Po przepłynięciu 25 metrów zawodnicy muszą zejść pod wodę i z dna basenu wyłowić manekina. Następnie muszą odholować go do mety. Oczywiście - kto pierwszy dotrze do ściany basenu, wygrywa.

To drugi medal dla Biało-Czerwonych podczas 12. The World Games. W Chinach zaprezentuje się 64 polskich sportowców w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

AA, Polsat Sport