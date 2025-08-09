Polska - Szwecja. Gdzie obejrzeć mecz koszykarzy?

Reprezentacja trenuje w Katowicach - w weekend czekają ją starcia ze Szwecją. Niedzielny pojedynek będzie otwarty dla publiczności. Do drużyny dołączył Jordan Loyd.

W ciągu ostatniego tygodnia zespół mierzył się z Senegalem, Islandią i Serbią, a na horyzoncie już kolejne wyzwania. Zawodnicy po czwartkowej podróży dostali krótkie wolne, ale w piątek z pełną mobilizacją wrócili do treningów.

- We Włoszech i Serbii zagraliśmy trzy sparingi, my trenerzy dostaliśmy spory materiał do analizy i pracujemy dalej. Przed nami teraz dwa sparingi ze Szwecją. Jeden zamknięty, właściwie to będzie taki wspólny trening, a drugi to już spotkanie z kibicami w Spodku. Namiastka EuroBasketu. Liczę, że w niedzielę nasi kibice wypełnią nasz koszykarski dom tłumnie - dodaje trener Igor Milicić.

Transmisja meczu Polska - Szwecja w niedzielę w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.00.

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie 2025:

czwartek 28.08, godz. 20:30 | Słowenia - Polska

sobota 30.08, godz. 20:30 | Polska - Izrael

niedziela 31.08, godz. 20:30 | Polska - Islandia

wtorek 2.09, godz. 20:30 | Francja - Polska

czwartek 4.09, godz. 20:30 | Polska - Belgia

BS, Polsat Sport, plk.pl