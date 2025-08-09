Rekord życiowy i medal! Co za dzień Polaka na ME

Tyczkarz Paweł Pośpiech wywalczył brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w fińskim Tampere. Wynikiem 5,30 ustanowił rekord życiowy.

fot. Cyfrasport
Paweł Pośpiech wywalczył brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy U-20.

Triumfatorem konkursu został Szwed Axel Rogoe - 5,45 m, a srebrny medal zdobył Francuz Zackaria Dia - 5,40. Polak trzecią pozycję podzielił z Belgiem Ylio Philtjensem.

 

Polacy w Tampere zdobyli dotychczas cztery medale. Tytuł mistrzowski w dziesięcioboju wywalczył Hubert Trościanka, który wynikiem 8514 pkt ustanowił rekord świata w tej kategorii wiekowej. Z kolei Jakub Rodziak sięgnął po srebro w rzucie dyskiem i brąz w pchnięciu kulą.

