Reprezentanci Polski zachwyceni World Games. Na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

- Rywalizacja to moje drugie imię. Po to jest ten cały wysiłek, żeby potem sprawdzić się w zawodach - powiedział w "Magazynie Olimpijskim" Kacper Majchrzak. Reprezentant Polski w ratownictwie wodnym otworzył dorobek medalowy Biało-Czerwonych podczas World Games 2025.

Zmagania w Chengdu rozpoczęły się rewelacyjnie dla Majchrzaka. 33-latek ma już na koncie złoto na 100 metrów (przy okazji poprawił rekord świata) i dwa srebra - na 50 metrów i w sztafecie 4x25 metrów. Niemniej jednak reprezentant Polski podkreśla, że ratownictwo wodne wciąż jest dla niego nową dyscypliną. Majchrzak wywodzi się z pływania. W 2012 i 2016 roku brał udział nawet w igrzyskach olimpijskich. 

 

- Są nowe elementy techniczne. Czasami czuję się jak junior albo początkujący, który musi sobie wszystko rozpracować. Cieszy mnie to i daje dodatkową motywację -  tłumaczył. 

 

Ponadto zwrócił uwagę na fakt, jak ważne jest utrzymywanie wysokiej dyspozycji przez cały sezon. Do World Games zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników światowego rankingu. 

 

- Na World Games mamy rozgrywany tylko finał. Cały rok pracujemy na to, żeby znaleźć się w TOP8 - wyjaśniał. 

 

Gościem "Magazynu Olimpijskiego" był nie tylko Majchrzak. Na łączach pojawił się również Adam Dubiel. 31-latek od dawna specjalizuje się w ratownictwie wodnym. Trwające World Games w Chengdu są jego trzecimi w karierze. 

 

- To moje trzecie World Games. Pierwsze były we Wrocławiu okraszone dwoma srebrnymi medalami. Byliśmy też w Birmingham w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. Jeśli chodzi o organizację zawodów, to każda impreza organizowana w Chinach jest na bardzo wysokim poziomie. Każdy detal jest przygotowany, żeby sportowcy mogli skupić się tylko na startowaniu - powiedział. 

 

