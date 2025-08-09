Reprezentanci Polski zachwyceni World Games. Na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

Zmagania w Chengdu rozpoczęły się rewelacyjnie dla Majchrzaka. 33-latek ma już na koncie złoto na 100 metrów (przy okazji poprawił rekord świata) i dwa srebra - na 50 metrów i w sztafecie 4x25 metrów. Niemniej jednak reprezentant Polski podkreśla, że ratownictwo wodne wciąż jest dla niego nową dyscypliną. Majchrzak wywodzi się z pływania. W 2012 i 2016 roku brał udział nawet w igrzyskach olimpijskich.

- Są nowe elementy techniczne. Czasami czuję się jak junior albo początkujący, który musi sobie wszystko rozpracować. Cieszy mnie to i daje dodatkową motywację - tłumaczył.

Ponadto zwrócił uwagę na fakt, jak ważne jest utrzymywanie wysokiej dyspozycji przez cały sezon. Do World Games zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników światowego rankingu.

- Na World Games mamy rozgrywany tylko finał. Cały rok pracujemy na to, żeby znaleźć się w TOP8 - wyjaśniał.

Gościem "Magazynu Olimpijskiego" był nie tylko Majchrzak. Na łączach pojawił się również Adam Dubiel. 31-latek od dawna specjalizuje się w ratownictwie wodnym. Trwające World Games w Chengdu są jego trzecimi w karierze.

- To moje trzecie World Games. Pierwsze były we Wrocławiu okraszone dwoma srebrnymi medalami. Byliśmy też w Birmingham w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. Jeśli chodzi o organizację zawodów, to każda impreza organizowana w Chinach jest na bardzo wysokim poziomie. Każdy detal jest przygotowany, żeby sportowcy mogli skupić się tylko na startowaniu - powiedział.

