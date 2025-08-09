Wieści na ten temat przekazał Javier Miguel z "AS". Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza Lewandowski może wypaść z gry na kilka tygodni. Pod uwagę brany jest również czarny scenariusz, w którym najlepszy strzelec Barcelony w zeszłym sezonie wróci na boisko w połowie września. To byłyby fatalne informacje dla Jana Urbana i reprezentacji Polski. 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holendrami, a trzy dni później u siebie zmierzą się z Finami. Oba spotkania to mecze eliminacyjne przyszłorocznych mistrzostw świata.

Początkowo mówiło się, że Lewandowski będzie pauzował jedynie w meczu o Puchar Gampera. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie włoskie Como. Reprezentant Polski miał odpuścić to spotkanie i przygotować się do następnych potyczek. Tymczasem wielce prawdopodobne, że to nie będzie jedyny mecz na początku sezonu, w którym zabraknie go na boisku.

Jasna nie jest także kwestia występu Lewandowskiego we wrześniowych spotkaniach reprezentacji Polski. Będzie to pierwsze zgrupowanie, podczas którego kadrę poprowadzi trener Urban. Przypomnijmy, że napastnik Barcelony zrezygnował z gry narodowych barwach po tym, jak były już selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. Lewandowskiemu nie podobał się sposób załatwienia sprawy. Zaznaczył, że wróci do reprezentacji, jeśli odejdzie z niej Probierz. Tak się ostatecznie stało i obecnie wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by 36-latek ponownie zagrał w biało-czerwonych barwach.

Plany może jednak pokrzyżować kontuzja. FC Barcelona nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie.