Sabalenka - Vondrousova na żywo. Relacja live i wynik online tenis w Cincinnati
Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na prestiżowy turniej w Cincinnati. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas amerykańskiej imprezy był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.
Jest to ostatni etap przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.
W ciekawie zapowiadającym się meczu Sabalenka zmierzy się z Vondrousovą. Czy liderka rankingu WTA awansuje do kolejnej rundy?
