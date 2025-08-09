The World Games 2025. Plan transmisji na niedzielę 10.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami piąty dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na niedzielę 10 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na niedzielę, 10 sierpnia:
Fistball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Biegi na orientację - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Piłka ręczna plażowa - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ju-jitsu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Przeciąganie liny - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Freediving - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.35) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Freediving - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakesurf - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ju-jitsu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball halowy - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Gimnastyka - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Disc golf - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakeboard - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Pływanie w płetwach - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Hokej na rolkach - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay thai - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay thai - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bilard - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (14.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.