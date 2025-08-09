The World Games 2025. Plan transmisji na niedzielę 10.08. Transmisja TV i stream online

Robert IwanekInne

Przed nami piąty dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na niedzielę 10 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.

The World Games 2025. Plan transmisji na niedzielę 10.08. Transmisja TV i stream online
Fot. Polsat Sport
W niedzielę na World Games nie zabraknie emocji

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentanci Polski zachwyceni World Games. Na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Plan transmisji The World Games na niedzielę, 10 sierpnia:

Fistball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Unihokej - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Biegi na orientację - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Piłka ręczna plażowa - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Ju-jitsu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Przeciąganie liny - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Freediving - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.35) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Squash - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Freediving - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Lacrosse - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wakesurf - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Ju-jitsu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Softball - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Korfball halowy - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Gimnastyka - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Disc golf - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wushu - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Unihokej - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wyścigi smoczych łodzi - maraton - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Wakeboard - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Pływanie w płetwach - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Squash - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Hokej na rolkach - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (10.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Muay thai - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Gimnastyka - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7.55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Muay thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Muay thai - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13.30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Bilard - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (14.25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

 

Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPLAN TRANSMISJITHE WORLD GAMESTHE WORLD GAMES 2025THE WORLD GAMES 2025 CHENGDU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Srebro w sztafecie! Kolejny medal dla Polski podczas World Games
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 