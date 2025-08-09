Znowu to zrobiła! Kolejny rekord Natalii Bukowieckiej
Natalia Bukowiecka poprawiła o jedną setną sekundy należący do niej rekord Polski w biegu na nietypowym dystansie 300 metrów. Podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu uzyskała czas 35,51.
Natalia Bukowiecka
Poprzedni najlepszy rezultat utytułowana biegaczka, startująca jeszcze wówczas pod nazwiskiem Kaczmarek, odnotowała w styczniu 2024 roku w trakcie zawodów w Potchefstroom w RPA. Poprawiła wówczas o 0,18 s wynik Ireny Szewińskiej z 1975 roku (35,70).
Następnym występem Bukowieckiej będzie 16 sierpnia bieg na 400 metrów podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi.
