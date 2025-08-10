25 lat Polsatu Sport! Gwiazdy na zdjęciach (GALERIA)

Minęło już ćwierć wieku! Polsat Sport od 25 lat pokazuje widzom wielkie zwycięstwa polskich drużyn, eksplozje radości, mistrzów świata i Europy, legendy, najlepsze drużyny wielu dyscyplin i coś, czego kupić się nie da - prawdziwe emocje, czyli radość i łzy.

ZOBACZ TAKŻE: 25 lat Polsatu Sport. Wzruszające obrazki i podziękowania (WIDEO)

I tutaj nic się nie zmienia. Świętująca jubileusz stacja będzie to robić dalej.

Relacji z najważniejszych sportowych wydarzeń i wielu emocji nie byłoby, gdyby nie oni - dziennikarze. Od 25 lat niezależnie od pogody, pory dnia czy nocy, a nawet na końcu świata - reporterzy zawsze są gotowi, by przekazywać widzom to, czego doświadczają na miejscu.

Z okazji 25-lecia Polsatu Sport dziennikarze wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Zobacz jej efekty!

25 lat Polsatu Sport! Gwiazdy na zdjęciach Zobacz galerię

Polsat Sport