25 lat Polsatu Sport! Gwiazdy na zdjęciach (GALERIA)
Polsat Sport obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Przez ten czas nasi widzowie mogli oglądać na antenach stacji największe sukcesy polskich sportowców, między innymi siatkarzy, piłkarzy, pięściarzy, tenisistów czy gwiazd MMA. W tych wzruszających chwilach zawodnikom towarzyszyli dziennikarze, zawsze gotowi, by relacjonować wszelkie imprezy. Zobaczcie dziennikarzy Polsatu Sport!
Minęło już ćwierć wieku! Polsat Sport od 25 lat pokazuje widzom wielkie zwycięstwa polskich drużyn, eksplozje radości, mistrzów świata i Europy, legendy, najlepsze drużyny wielu dyscyplin i coś, czego kupić się nie da - prawdziwe emocje, czyli radość i łzy.
ZOBACZ TAKŻE: 25 lat Polsatu Sport. Wzruszające obrazki i podziękowania (WIDEO)
I tutaj nic się nie zmienia. Świętująca jubileusz stacja będzie to robić dalej.
Relacji z najważniejszych sportowych wydarzeń i wielu emocji nie byłoby, gdyby nie oni - dziennikarze. Od 25 lat niezależnie od pogody, pory dnia czy nocy, a nawet na końcu świata - reporterzy zawsze są gotowi, by przekazywać widzom to, czego doświadczają na miejscu.
Z okazji 25-lecia Polsatu Sport dziennikarze wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Zobacz jej efekty!
Przejdź na Polsatsport.pl
25 lat Polsatu Sport! Gwiazdy na zdjęciach