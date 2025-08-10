25 lat Polsatu Sport to dopiero początek

Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego. Dwudziestopięcioletni sportowcy są w życiowej formie i celują w najważniejsze trofea, a Polsat Sport po 25 latach na rynku optymistycznie spogląda w przyszłość, zgodnie ze starym kibicowskim porzekadłem: w Polsacie Sport polscy sportowcy wygrywają.

· Dziś Polsat Sport to rodzina sześciu kanałów sportowych, pokazujących każdego roku na żywo ponad 1000 godzin rywalizacji największych gwiazd światowego sportu;

· To właśnie Polsat Sport pokazał triumfy Igi Świątek na legendarnym Wimbledonie, Jerzego Dudka i Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów UEFA czy historyczne zwycięstwo Roberta Kubicy w Formule 1;

· Polsat Sport od czasu triumfu „Złotek Niemczyka” na Mistrzostwach Europy 2003, nieprzerwanie wspiera polską siatkówkę, co zaowocowało ponad dwudziestoma medalami naszych reprezentacji i uczyniło z tej dyscypliny narodowy sport Polaków.

25 lat Polsatu Sport to jednocześnie ćwierć wieku historycznych wyczynów sportowych z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd. To także wybitne pokolenie zawodników i zawodniczek, jacy zachwycali kolejne generacje kibiców, inspirując swoich następców wychowanych na transmisjach Polsatu Sport, by poszli w ich ślady.

Wszystko zaczęło się na przełomie XX i XXI wieku. Wówczas właściciel Telewizji Polsat, Zygmunt Solorz, wspólnie z nieodżałowanym Piotrem Nurowskim - jednym ze swoich najbliższych współpracowników i późniejszym prezesem PKOL - dostrzegli zapotrzebowanie na sportową telewizję w Polsce oraz biznesowy i społeczny potencjał tego pomysłu. Efekty przerosły wszystkie oczekiwania. Już dwa lata po starcie Polsatu Sport dokonaliśmy niemożliwego i staliśmy się pierwszą prywatną telewizją w Polsce, która transmitowała najważniejszą imprezę sportową globu czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zbiegło się to z powrotem na mundial polskiej reprezentacji po 16 latach jej nieobecności w elicie. Jak w przyszłości miało się okazać, Polsat Sport jeszcze wielokrotnie przyniósł szczęście rodzimemu sportowi, a widzowie ukuli nawet powiedzonko, że u nas polscy sportowcy wygrywają. – Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Rozwój Polsatu Sport napędzał zainteresowanie poszczególnymi dyscyplinami oraz oferował kibicom transmisje w ilości i oprawie niedostępnej w Polsce nigdy przedtem. Pierwsze produkowane w Polsce transmisje sportowe w jakości HD, szerokie wykorzystanie technologii trójwymiarowych oraz rzeczywistości rozszerzonej, czy opracowanie własnego formatu transmisji siatkarskich, który stał się światowym standardem - to wszystko dorobek Polsatu Sport. Ale jeszcze ważniejsza od wyznaczania rynkowych trendów, jest misyjna rola tego kanału. Polsat Sport od początku swego istnienia kreuje bohaterów i ich naśladowców, dając należne medialne wsparcie sportowcom i dyscyplinom nierzadko niechcianym przez innych nadawców.

Koronnym przykładem mecenatu Polsatu Sport jest spektakularny sukces polskiej siatkówki. Kołem zamachowym do popularyzacji i profesjonalizacji dyscypliny były Mistrzostwa Europy 2003 wygrane przez Polki. Ten sukces, nagłośniony i „opakowany” medialnie przez sportową redakcję Polsatu, to najlepsza praktyczna definicja synergii. Kolejne kontrakty na transmisje ligowe i reprezentacyjne przyciągnęły kibiców, sponsorów i młodych zawodników. Efektem był worek medali mistrzostw świata, Europy, Ligi Światowej, Ligi Narodów czy Champions League. Polska stała się stolicą światowej siatkówki, a ta dyscyplina ukochaną rozrywką Polaków. W 2014 roku Telewizja Polsat była współorganizatorem mistrzostw świata siatkarzy w Polsce, zakończonych zdobyciem złota przez Biało-Czerwonych. W XXI wieku nasz kraj organizował lub współorganizował dwa siatkarskie mundiale, kilka edycji Mistrzostw Europy oraz szereg innych turniejów reprezentacyjnych czy klubowych, a wszystkie te wydarzenia kibice mogli oglądać w kanałach Polsat Sport.

Drogę podobną do siatkarskiej, przeszły też mieszane sztuki walki, które dzięki wsparciu sportowej redakcji Polsatu stały się pełnoprawną i emocjonującą dyscypliną sportu, stanowiącą dla młodzieży inspirację i sposób na życie. Także największe sukcesy polskiej piłki ręcznej czy łyżwiarstwa szybkiego przypadają na erę transmisji tych sportów w Polsacie Sport.

Robert Kubica, Tomasz Adamek, Mariusz Pudzianowski, Mamed Khalidov, Joanna Jędrzejczyk, Jan Błachowicz, kadra Adama Nawałki, Złotka Niemczyka, Orły Bogdana Wenty, tenisowe sukcesy Agnieszki Radwańskiej, Jerzego Janowicza czy Łukasza Kubota, kolarskie mistrzostwo świata Michała Kwiatkowskiego, panczenowe medale Zbigniewa Bródki, a także triumfy Jerzego Dudka i Roberta Lewandowskiego w Champions League. Między innymi te nazwiska i wyczyny elektryzowały kibiców w minionym ćwierćwieczu dzięki transmisjom w Polsacie Sport. Dziś to już nie jeden, ale aż sześć kanałów telewizyjnych, dostępnych także w streamingu Polsat Box Go i oferujących kibicom największe sportowe emocje o każdej porze roku i niemal o każdej porze dnia i nocy. W roku 25-lecia najlepsze możliwe prezenty to triumf Igi Świątek na legendarnym Wimbledonie, medale siatkarzy i siatkarek w Lidze Narodów czy awanse Legii i Jagiellonii do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Wszystkie te wydarzenia pokazywał Polsat Sport, który wyprodukował też międzynarodowy sygnał telewizyjny z finału UEFA Conference League we Wrocławiu oraz turnieju finałowego Volleyball Nations League siatkarek w Łodzi.

Polsat Sport zrealizował także wiele innych tego typu wielkoskalowych projektów, w tym m.in. wspomniane już siatkarskie mistrzostwa świata 2014 i 2022, finał Ligi Europy UEFA w Gdańsku w 2021 roku czy The World Games Wrocław 2017. Nie sposób nie wspomnieć tu także o imponujących rozmachem i jednoczących polskie środowisko pięściarskie galach Polsat Boxing Night. Przeprowadzone w marcu 2025 roku badanie fokusowe, zlecone przez Telewizję Polsat, wykazało, że widzowie sportowych transmisji w Polsce, wysoko cenią kanały Polsat Sport za różnorodność pokazywanych dyscyplin, łatwą dostępność oraz nowoczesność i jakość przekazu. Potwierdzają to nagrody branżowe, które Polsat Sport otrzymał na przestrzeni ćwierć wieku swojego istnienia. Są to m.in. Telekamera dla Kanału Tematycznego 25-lecia (2022 r.), Złota Telekamera przyznana za zdobycie „hat-tricka” czyli trzy zwycięstwa w kategorii Najlepszy Kanał Sportowy (2011, 2012 i 2014 r.), a także indywidualne Telekamery dla Jerzego Mielewskiego, Tomasza Swędrowskiego oraz Wojciecha Drzyzgi. Eksperckość sportowej redakcji Polsatu, poprzez wieloletnie umowy na transmisje, doceniają Polskie Związki Sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz międzynarodowe organizacje pokroju UEFA, FIVB, UFC, ATP czy CEV. Taka konsolidacja treści u jednego nadawcy jest bezcenna dla kibiców, którzy nie muszą szukać swoich ulubionych transmisji.

W ciągu 25 lat sportowa redakcja Polsatu rozwinęła się z kilkunastu do prawie dwustu komentatorów, dziennikarzy, wydawców, producentów i specjalistów od realizacji telewizyjnej. Polsat Sport łączy nieżyjące już niestety legendy pokroju Bohdana Tomaszewskiego, Huberta Jerzego Wagnera, Jerzego Kuleja, Andrzeja Gmitruka czy Andrzeja Niemczyka, z tymi którzy po ich odejściu godnie pielęgnują zawód dziennikarza i komentatora sportowego. Jerzy Mielewski, Bożydar Iwanow, Tomasz Swędrowski, Wojciech Drzyzga, Krzysztof Wanio, Tomasz Tomaszewski, Karolina Szostak, Marek Magiera, Przemysław Iwańczyk, Tomasz Lorek i wielu innych, nie tylko objaśniają widzom tajniki dyscyplin, w jakich się specjalizują. To także wychowawcy nowych pokoleń zdolnych dziennikarzy, którzy w XXI wieku z powodzeniem łączą ze sobą świat telewizji oraz internetu, dostarczając widzom ich ulubione treści przez 24 godziny na dobę. A zapotrzebowanie na najlepsze sportowe transmisje nieustannie rośnie, czego dowodzą znakomite wyniki oglądalności kanałów Polsat Sport w lipcu 2025 roku. Wspomniany już triumf Igi Świątek na Wimbledonie oraz złote i srebrne medale siatkarzy i siatkarek w Lidze Narodów, sprawiły że Polsat Sport nie miał sobie równych i w rankingach oglądalności zostawił wszystkich konkurentów daleko w tyle.

„Dla kibiców najważniejsi są sportowcy, a dla sportowców kibice. Polsat Sport już od 25 lat wspiera i jednych i drugich. Po cichu, bo nadawcy telewizyjni pozostają w cieniu tak długo, jak wykonują swoją pracę dobrze i nie psują wszystkim widowiska. Mamy wielkie szczęście, bo obcujemy z materią, którą kochamy i jesteśmy ludźmi współdzielącymi swoją pasję. Radość jest tym większa, gdy widzimy że nasz połączony wysiłek przynosi tak znakomite efekty. I to właśnie w sporcie jest najpiękniejsze, że łączy wszystkich w pozytywnych emocjach”. – Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Informacja prasowa