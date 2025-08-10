25-lecie Polsatu Sport. Początek stacji oczami dziennikarzy (WIDEO)

Polsat Sport już od 25 lat dostarcza telewidzom najlepszej jakości transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych nie tylko tych, które odbywają się w Polsce, ale również tych organizowanymi poza granicami naszego kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Marian Kmita wspomniał o początkach Polsatu Sport. "Gdyby nie on..."

Osoby, które od ćwierćwiecza pracują w Polsacie Sport, w specjalnym materiale wideo przypomniały, jak wyglądały początki tej wyjątkowej stacji.

- Pamiętam, że nasza redakcja liczyła 9/10 osób. Zbieraliśmy się na korytarzu na małym kolegium - stwierdził komentator i wydawca Marcin Muras.

- Mało kto czasami wierzy w sytuacje, do których dochodziło i jak rodziła się ta stacja. Jak bardzo niektórzy najważniejsi politycy w tym kraju nie wierzyli w ten projekt - powiedział Szef Działu Programowego Redakcji Sportowej Paweł Wójcik.

- Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o kanale Polsatu Sport, to przyznam szczerze, że nie tylko ja, ale również wiele innych osób, pukało się w głowę - opowiedział doświadczony komentator Krzysztof Wanio.

- Z jednej strony była Telewizja Polska, która zawsze pokazywała mecze reprezentacji Polski i siatkówkę. Była jedyną telewizją publiczną związaną ze sportem - zauważył Zastępca Dyrektora ds. Sportu w Telewizji Polsat Piotr Pykel.

Już na początku swojego istnienia pracownicy Polsatu Sport podjęli się niesamowicie trudnego wyzwania - obsługi piłkarskich mistrzostw świata w 2002 roku.

- Nagle ta pierwsza prywatna telewizja ma pokazać mistrzostwa świata. To Piotr Nurowski wtedy mi to powiedział cicho na ucho. Pomyślałem: "wariat" - powiedział Wanio.

- Publicznie mówiono, że Polsat i Polsat Sport nie poradzi sobie z mundialem w 2002 roku w Korei i w Japonii. Po czym okazało się, że Polsat zrobił - jako pierwsza stacja prywatna - najlepiej mistrzostwa - przypomniał Wójcik.

Polsat Sport pokazywał również piłkarskie mistrzostwa Europy w 2008 roku.

- Jest taka teoria, że kiedy Polsat nabywa do czegoś prawa, to wtedy wiadomo, że reprezentacja Polski na ten turniej awansuje. Tak samo było przy okazji Euro 2008 - stwierdził komentator Bożydar Iwanow.

- Zrobiliśmy rzecz, która była później wielokrotnie nagradzana i podziwiana nie tylko w Polsce, ale zostaliśmy również docenieni przez UEFA - przyznał producent Polsatu Sport Jakub Radecki.

Materiał z okazji 25-lecia Polsatu Sport pięknymi słowami podsumowała jedna z najsłynniejszych dziennikarek sportowych w naszym kraju - Karolina Szostak.

- Życzę i sobie i państwu, żebyśmy za 25 lat ponownie się spotkali i świętowali - spuentowała.

Cały materiał i wszystkie wypowiedzi największych gwiazd Polsatu Sport do obejrzenia w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport