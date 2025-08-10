25-lecie Polsatu Sport. Początek stacji oczami dziennikarzy (WIDEO)
Polsat Sport w poniedziałek 11 sierpnia obchodzi swoje 25. urodziny. W specjalnym materiale wideo wyemitowanym podczas jesiennej ramówki stacji Polsat największe gwiazdy Polsatu Sport przypomniały początki swojej pracy.
Polsat Sport już od 25 lat dostarcza telewidzom najlepszej jakości transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych nie tylko tych, które odbywają się w Polsce, ale również tych organizowanymi poza granicami naszego kraju.
Osoby, które od ćwierćwiecza pracują w Polsacie Sport, w specjalnym materiale wideo przypomniały, jak wyglądały początki tej wyjątkowej stacji.
- Pamiętam, że nasza redakcja liczyła 9/10 osób. Zbieraliśmy się na korytarzu na małym kolegium - stwierdził komentator i wydawca Marcin Muras.
- Mało kto czasami wierzy w sytuacje, do których dochodziło i jak rodziła się ta stacja. Jak bardzo niektórzy najważniejsi politycy w tym kraju nie wierzyli w ten projekt - powiedział Szef Działu Programowego Redakcji Sportowej Paweł Wójcik.
- Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o kanale Polsatu Sport, to przyznam szczerze, że nie tylko ja, ale również wiele innych osób, pukało się w głowę - opowiedział doświadczony komentator Krzysztof Wanio.
- Z jednej strony była Telewizja Polska, która zawsze pokazywała mecze reprezentacji Polski i siatkówkę. Była jedyną telewizją publiczną związaną ze sportem - zauważył Zastępca Dyrektora ds. Sportu w Telewizji Polsat Piotr Pykel.
Już na początku swojego istnienia pracownicy Polsatu Sport podjęli się niesamowicie trudnego wyzwania - obsługi piłkarskich mistrzostw świata w 2002 roku.
- Nagle ta pierwsza prywatna telewizja ma pokazać mistrzostwa świata. To Piotr Nurowski wtedy mi to powiedział cicho na ucho. Pomyślałem: "wariat" - powiedział Wanio.
- Publicznie mówiono, że Polsat i Polsat Sport nie poradzi sobie z mundialem w 2002 roku w Korei i w Japonii. Po czym okazało się, że Polsat zrobił - jako pierwsza stacja prywatna - najlepiej mistrzostwa - przypomniał Wójcik.
Polsat Sport pokazywał również piłkarskie mistrzostwa Europy w 2008 roku.
- Jest taka teoria, że kiedy Polsat nabywa do czegoś prawa, to wtedy wiadomo, że reprezentacja Polski na ten turniej awansuje. Tak samo było przy okazji Euro 2008 - stwierdził komentator Bożydar Iwanow.
- Zrobiliśmy rzecz, która była później wielokrotnie nagradzana i podziwiana nie tylko w Polsce, ale zostaliśmy również docenieni przez UEFA - przyznał producent Polsatu Sport Jakub Radecki.
Materiał z okazji 25-lecia Polsatu Sport pięknymi słowami podsumowała jedna z najsłynniejszych dziennikarek sportowych w naszym kraju - Karolina Szostak.
- Życzę i sobie i państwu, żebyśmy za 25 lat ponownie się spotkali i świętowali - spuentowała.
Cały materiał i wszystkie wypowiedzi największych gwiazd Polsatu Sport do obejrzenia w załączonym materiale wideo.
