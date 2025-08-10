Ależ forma Polaków! Kolejne złoto na The World Games

Nasza reprezentacja znakomicie rozpoczęła niedzielne zmagania we freedivingu na The World Games. U kobiet złoto i rekord świata padły łupem Julii Kozerskiej, z kolei brąz powędrował do Magdaleny Solich-Talandy.

Po paniach do basenu weszli mężczyźni, a za sprawą Mateusza Maliny Polska zdobyła kolejne złoto. Nasz rodak okazał się najlepszy z wynikiem 239 m.

Podium uzupełnili odpowiednio Kubańczyk Rolando Salgado Martinez (218 m) oraz Chorwat Vanja Peles (185,5).

Dla Biało-Czerwonych to już siódmy krążek na imprezie w Chinach. Oprócz naszych nurków indywidualnie w ratownictwie złoto i srebro wywalczył Kacper Majchrzak, a razem z kolegami ze sztafety (Adamem Dubielem, Wojciechem Kotowskim i Mateuszem Grabskim) dołożył on kolejne srebro. W tańcach standardowych natomiast trzecie miejsce zajęli Dariusz Myćka i Madara Freiberga.