Mateusz Malina złotym medalistą The World Games we freedivingu! Polak okazał się najlepszy z wynikiem 228,5 m. To już trzeci krążek w tej dyscyplinie wywalczony przez Polaków w niedzielę. Wcześniej wśród kobiet najlepsza okazała się Julia Kozerska, a trzecia była Magdalena Solich-Talanda.

Ależ forma Polaków! Kolejne złoto na The World Games
fot. Polsat Sport
Mateusz Malina

Nasza reprezentacja znakomicie rozpoczęła niedzielne zmagania we freedivingu na The World Games. U kobiet złoto i rekord świata padły łupem Julii Kozerskiej, z kolei brąz powędrował do Magdaleny Solich-Talandy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentanci Polski zachwyceni World Games. Na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

 

Po paniach do basenu weszli mężczyźni, a za sprawą Mateusza Maliny Polska zdobyła kolejne złoto. Nasz rodak okazał się najlepszy z wynikiem 239 m.

 

Podium uzupełnili odpowiednio Kubańczyk Rolando Salgado Martinez (218 m) oraz Chorwat Vanja Peles (185,5).

 

Dla Biało-Czerwonych to już siódmy krążek na imprezie w Chinach. Oprócz naszych nurków indywidualnie w ratownictwie złoto i srebro wywalczył Kacper Majchrzak, a razem z kolegami ze sztafety (Adamem Dubielem, Wojciechem Kotowskim i Mateuszem Grabskim) dołożył on kolejne srebro. W tańcach standardowych natomiast trzecie miejsce zajęli Dariusz Myćka i Madara Freiberga.

FREEDIVINGINNEMATEUSZ MALINATHE WORLD GAMESTHE WORLD GAMES 2025WORLD GAMESWORLD GAMES 2025
