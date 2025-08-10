Odra po falstarcie na początku sezonu zaczęła dobrze prezentować się na drugim najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Opola w pierwszej kolejce przegrali z Chrobrym Głogów, ale później przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciach z Miedzią Legnica i Pogonią Siedlce.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Doświadczony piłkarz niespodziewanie odszedł z Barcelony

GKS znajduje się w podobnej - natomiast odwróconej - sytuacji. Klub z Tychów wygrał swoje dwa pierwsze spotkania w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, pokonując Miedź Legnica i Polonię Warszawa. Natomiast w poprzedniej kolejce GKS poległa w starciu z Wisłą Kraków.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

AA, Polsat Sport