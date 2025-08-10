Betclic 1. Liga: Odra Opole - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Odra Opole - GKS Tychy to mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - GKS Tychy na Polsatsport.pl.

Odra po falstarcie na początku sezonu zaczęła dobrze prezentować się na drugim najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Opola w pierwszej kolejce przegrali z Chrobrym Głogów, ale później przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciach z Miedzią Legnica i Pogonią Siedlce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Doświadczony piłkarz niespodziewanie odszedł z Barcelony

 

GKS znajduje się w podobnej - natomiast odwróconej - sytuacji. Klub z Tychów wygrał swoje dwa pierwsze spotkania w tej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, pokonując Miedź Legnica i Polonię Warszawa. Natomiast w poprzedniej kolejce GKS poległa w starciu z Wisłą Kraków. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYODRA OPOLEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 