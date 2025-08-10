Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo
Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to mecz czwartej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl.
Wisła bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie zmagań na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Ekipa ze stolicy Małopolski po trzech kolejkach ma na swoim koncie dziewięć punktów. "Biała Gwiazda" w poprzednich spotkania pokonała kolejno: Stal Mielec, ŁKS Łódź i GKS Tychy.
Pogoń również może pochwalić się dobrymi wynikami. Piłkarze klubu z Grodziska Mazowieckiego nie przegrali w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania. W premierowym starciu pokonali Stal Rzeszów, następnie zremisowali z Puszczą Niepołomice, a w trzeciej kolejce okazali się lepsi od Miedzi Legnica.
Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.