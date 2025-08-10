Bilard i snooker na The World Games 2025. Kliknij i oglądaj

The World Games to impreza obejmująca sporty, które co do zasady nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

