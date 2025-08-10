Co za występ Polek! Dwa medale i rekord świata na The World Games

Julian CieślakInne

Mamy dwa medale na The World Games w Chengdu! We freedivingu najlepsza okazała się Julia Kozerska, z kolei trzecia była Magdalena Solich-Talanda. Kozerska ustanowiła również nowy rekord świata, który teraz wynosi 222,5 m.

Co za występ Polek! Dwa medale i rekord świata na The World Games
fot. Polsat Sport
Julia Kozerska

Świetnie rozpoczęła się niedziela dla Biało-Czerwonych na The World Games w Chengdu. Julia Kozerska i Magdalena Solich-Talanda wspólnie stanęły na podium we freedivingu. Pierwsza z Polek sięgnęła po złoto, natomiast druga zdobyła brąz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentanci Polski zachwyceni World Games. Na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

 

Kozerska może cieszyć się nie tylko z medalu. Poprawiła bowiem swój własny rekord świata. Przepłynęła pod wodą na jednym oddechu aż 222,5 m. Jej poprzedni najlepszy wynik - ustanowiony w maju tego roku w Atenach - wynosił 214 m.

 

Dla reprezentacji Polski to tym samym piąty i szósty krążek podczas imprezy w Chinach. Indywidualnie w ratownictwie złoto i srebro padło łupem Kacpra Majchrzaka, a razem z kolegami ze sztafety (Adamem Dubielem, Wojciechem Kotowskim i Mateuszem Grabskim) dołożył on kolejne srebro. W tańcach standardowych z kolei brąz wywalczyli Dariusz Myćka i Madara Freiberga.

Przejdź na Polsatsport.pl
FREEDIVINGINNEJULIA KOZERSKAMAGDALENA SOLICH-TALANDATHE WORLD GAMESTHE WORLD GAMES 2025WORLD GAMESWORLD GAMES 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kacper Majchrzak i Adam Dubiel podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat World Games
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 