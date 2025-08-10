Co za występ Polek! Dwa medale i rekord świata na The World Games

Świetnie rozpoczęła się niedziela dla Biało-Czerwonych na The World Games w Chengdu. Julia Kozerska i Magdalena Solich-Talanda wspólnie stanęły na podium we freedivingu. Pierwsza z Polek sięgnęła po złoto, natomiast druga zdobyła brąz.

Kozerska może cieszyć się nie tylko z medalu. Poprawiła bowiem swój własny rekord świata. Przepłynęła pod wodą na jednym oddechu aż 222,5 m. Jej poprzedni najlepszy wynik - ustanowiony w maju tego roku w Atenach - wynosił 214 m.

Dla reprezentacji Polski to tym samym piąty i szósty krążek podczas imprezy w Chinach. Indywidualnie w ratownictwie złoto i srebro padło łupem Kacpra Majchrzaka, a razem z kolegami ze sztafety (Adamem Dubielem, Wojciechem Kotowskim i Mateuszem Grabskim) dołożył on kolejne srebro. W tańcach standardowych z kolei brąz wywalczyli Dariusz Myćka i Madara Freiberga.