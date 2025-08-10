Dziękujemy za 25 lat! Wyjątkowy klip z okazji ćwierćwiecza Polsatu Sport (WIDEO)
W poniedziałek 11 sierpnia Polsat Sport obchodzi swoje 25. urodziny. Z tej okazji wyprodukowany został specjalny klip, w którym można znaleźć najważniejsze momenty z ostatniego ćwierćwiecza transmisji na antenach Polsatu Sport. Zobacz wyjątkowy materiał wideo.
Polsat Sport już od 25 lat dostarcza widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.
Mistrzostwo świata polskich siatkarzy, zwycięstwo Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów czy mistrzostwo UFC Jana Błachowicza. To tylko niektóre wydarzenia, które kibice mogli obserwować na żywo dzięki transmisjom Polsatu Sport.
Z okazji ćwierćwiecza Polsatu Sport przygotowaliśmy wyjątkowy klip, w którym przypomnieliśmy najważniejsze momenty z ostatniego ćwierćwiecza. Oczywiście w stworzonym materiale wideo nie mogło zabraknąć naszych najlepszych dziennikarzy, którzy przez lata towarzyszyli widzom w najważniejszych momentach sportowej rywalizacji.
Dziękujemy za 25 lat! Zobacz wyjątkowy klip urodzinowy Polsatu Sport.
