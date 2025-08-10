Fatalne wieści. Jeremy Sochan nie zagra w EuroBaskecie

Informacje o urazie Sochana przekazał Polski Związek Koszykówki.

- Kilka dni temu, po jednym z treningów Jeremy Sochan zgłosił sztabowi medycznemu ból łydki. Badania kontrolne wykazały, że niezbędna będzie przerwa od treningów i meczów. Niestety, zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia do EuroBasketu, który rozpoczyna się już za niespełna trzy tygodnie. W sobotę doszło do spotkania z udziałem przedstawicieli KoszKadry, San Antonio Spurs oraz rodziny Jeremiego i jego agenta. Wspólnie podjęto decyzję, że najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia Sochana będzie powrót do San Antonio i tam poddanie się rehabilitacji - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie PZKosz.

Brak silnego skrzydłowego to poważne osłabienie reprezentacji Polski. Już za niespełna trzy tygodnie Biało-Czerwoni zaczną rywalizację w EuroBaskecie. Już w pierwszym spotkaniu podopieczni Igora Milicicia zmierzą się ze Słoweńcami. Przypomnijmy, że ekipa z Bałkanów ma w swoim składzie Lukę Doncicia, a zatem jedną z największych gwiazd NBA.

Sochan urodził się w USA, lecz dorastał w Wielkiej Brytanii. Posiada polskie i amerykańskie obywatelstwo. Przez lata występował w juniorskich reprezentacjach Polski. W seniorskiej kadrze zadebiutował w 2021 roku. Stał się wówczas najmłodszym debiutantem w historii Biało-Czerwonych.

Wieść o wypadnięciu Sochana ujrzała światło dzienne kilka godzin przed meczem sparingowym Polaków ze Szwedami. Przed EuroBasketem drużyna trenera Milicica rozegra jeszcze trzy spotkania kontrolne - z Gruzją i dwa z Finlandią.

mtu, Polsat Sport