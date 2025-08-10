Jelena Ostapenko - Camila Osorio na żywo. Relacja live i wynik online
Jelena Ostapenko - Camila Osorio to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na prestiżowy turniej w Cincinnati. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas amerykańskiej imprezy był Włoch Jannik Sinner. Wśród tenisistek triumfowała natomiast Aryna Sabalenka z Białorusi.
Jest to ostatni etap przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.
W ciekawie zapowiadającym się meczu Ostapenko zmierzy się z Osorio. Która z tenisistek awansuje do kolejnej rundy?
Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Camila Osorio na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl